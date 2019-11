Young Boys vence "jogo de loucos" e segura liderança no campeonato suíço

O Young Boys, que no final do mês recebe o FC Porto no grupo G da Liga Europa, segurou este domingo a liderança no campeonato suíço, ao vencer em casa o St. Gallen, por 4-3.

Num jogo de 'loucos', com muitos golos e de alternância no marcador, os bicampeões suíços garantiram o golo da vitória aos 81 minutos, num lance de contra-ataque em que Nsame apareceu sozinho ao segundo poste.

Antes, o marcador chegou a ter o St. Gallen na frente em duas ocasiões, até a formação do Young Boys chegar ao 3-2, mas ainda deixar-se igualar a 3-3, num jogo em que na equipa da casa marcaram também Zesiger (23 e 50 minutos) e Fassnacht (30).

No lado do St. Gallen, que esteve a vencer por 1-0 e 2-1, marcaram Babic (04 minutos), Itten (25) e Demirovic (55).

No campeonato, o Young Boys lidera com 31 pontos, mais um do que o Basileia, que hoje venceu fora o Lugano por 3-0, também em jogo da 14.ª jornada da Liga, enquanto o St. Gallen segue em terceiro, com os mesmo 26 pontos.

Na Liga Europa, o Young Boys lidera o grupo G, em igualdade de pontos com os escoceses do Rangers, ambos com sete, e seguidos por FC Porto e Feyenoord, que têm quatro.

Na quinta e penúltima jornada, a equipa suíça recebe em 28 de novembro o FC Porto, em jogo com início marcado para as 17:55.

RPM // VR

Lusa/Fim