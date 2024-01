Young Boys vence no regresso do campeonato suíço

O Young Boys, campeão em título e adversário do Sporting no play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa, reforçou este sábado a liderança no campeonato suíço, ao vencer o Grasshoppers 1-0.

Um golo do médio Donat Rhudhani, aos 73 minutos, foi suficiente para garantir a vitória do Young Boys, no jogo que abriu a 19.ª jornada da Liga helvética e deixa o líder com mais oito pontos do que o St. Gallen, mas que ainda hoje visita o Lausana.

No Young Boys, destaque ainda para a entrada do avançado português, nascido na Suíça, Joel Monteiro, aos 77 minutos.

No play-off da Liga Europa, o Young Boys recebe primeiro o Sporting, a 15 de fevereiro, e visita os 'leões' no Estádio José Alvalade uma semana depois, na segunda mão, agendada para 22 de fevereiro.