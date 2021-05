Yuran desconfia de Rui Vitória no Spartak: «Liga portuguesa é fraca. Muitos vão para o Benfica e são campeões»

Sergey Yuran considera que o facto de Rui Vitória ter sido bicampeão pelo Benfica não é uma garantia de que o treinador português vá ter sucesso no Spartak Moscovo, onde foi oficializado esta segunda-feira. Para sustentar essa ideia, criticou a qualidade do campeonato português.





"É preciso perceber que vencer o campeonato com o Benfica em Portugal não é um resultado demonstrativo. Aí, o primeiro lugar é sempre disputado por dois clubes - FC Porto e Benfica -, onde se reúnem os melhores jogadores, que os outros clubes não podem pagar. Joguei pelo Benfica e pelo FC Porto, vi outras equipas e lembro-me que entrávamos em campo e a questão era quantos golos íamos marcar, uns quatro ou cinco. A competição lá é fraca, muitos treinadores vão para Benfica e são campeões, logo isto não é um indicador da capacidade do profissional. Portanto, não sei o que esperar para o Spartak", começou por dizer o antigo jogador de Benfica e FC Porto, numa entrevista ao site 'Sport24', da Rússia."Ainda acho que se um clube russo contrata um estrangeiro, deve ser um treinador que conquistou algo em Inglaterra, Itália, Espanha ou provas europeias. Um treinador com um grande nome. Sim, Rui Vitória mostrou bons resultados na Liga dos Campeões com o Benfica, mas se ganhasse dois campeonatos portugueses com o Sp. Braga, isso sim seria um indicador. Portanto, as expectativas não devem ser exageradas. Que Deus lhe permita ter sucesso no Spartak, mas precisa de compreender o campeonato, aprender o nível, as nuances táticas e a filosofia do clube. Vamos ver", finalizou o ex-internacional russo.