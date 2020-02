Zamalek conquista quarta Supertaça de África da sua história

Os egípcios do Zamalek conquistaram esta sexta-feira a Supertaça de África pela quarta vez na sua história, depois de 1994, 1997 e 2003, após baterem em Doha o Esperance de Tunis por 3-1, em jogo que esteve para não se realizar devido a tensões geopolíticas.

O quarto título na prova para o Zamalek foi conseguido com golos de Youssef Obama, aos 2', e de Achraf Bencharki aos 58' e 90'+5, sendo que o tento de Hamdou Elhouni, de penálti aos 54', valia o empate efémero para os tunisinos.

O Al-Ahly, também do Egito, é a equipa mais bem-sucedida na Supertaça de África com seis títulos, seguida do Zamalek com as tais quatro. O Esperance de Tunis, que venceu a sua primeira final, em 1995, perdeu as seguintes, em 1999, 2012, 2019 e agora em 2020.

As tensões entre o Egito e o Qatar, onde decorreu a final, quase levaram ao cancelamento do jogo, com o Zamalek a ameaçar boicotá-lo.

O Egito é um dos quatro países da região a impor um boicote económico ao Qatar, devido ao seu apoio ao Irão e supostamente a grupos islâmicos radicais, o que Doha nega.