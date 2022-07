Zamalek consolida liderança do campeonato egípcio

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Zamalek, treinado pelo português Jesualdo Ferreira, consolidou este domingo a liderança do campeonato egípcio, ao vencer por 2-0 na receção ao Smouha, em jogo da 26.ª jornada da competição.

O médio Zizo inaugurou o marcador, aos 34 minutos, estabelecendo o resultado de 1-0 ao intervalo, e, aos 47', o avançado Seifeddine Jaziri aumentou a vantagem do campeão egípcio, que ficou com a tarefa ainda mais facilitada aos 64', quando El Ouadi foi expulso na equipa visitante.

A oito jornadas do fim do campeonato, o Zamalek recolocou em 4 pontos a vantagem sobre o segundo classificado, o Pyramids, que horas antes tinha goleado por 4-0 na visita ao estádio do El Ismaily.

O Al Ahly, sob o comando do treinador português Ricardo Soares, impôs-se por 2-0 em casa ao El Gouna e cimentou também o terceiro lugar na prova, a cinco pontos de distância do Pyramids e a nove do Zamalek, tendo menos dois jogos realizados em relação ao duo da frente.