Zamalek de Jaime Pacheco apura-se para as meias-finais da Taça do Egito

O Zamalek, equipa treinada pelo português Jaime Pacheco, apurou-se este sábado para as meias-finais da Taça do Egito após vencer em casa o Masr, por 2-1, após prolongamento.

No Estádio Internacional do Cairo, a equipa do técnico português esteve a segundos de ser eliminada pelo último classificado do campeonato, que terminou em outubro, mas Faisal, aos 90+6 minutos, levou a decisão do duelo dos quartos de final para o prolongamento, depois de Gondaya ter dado vantagem aos forasteiros, aos 85.

Mesmo com menos um jogador desde os 60 minutos, por expulsão de Ashour, o Zamalek garantiu a continuidade na prova com uma grande penalidade convertida por Sayed, aos 116 minutos.

O Zamalek conquistou as duas últimas edições da Taça do Egito.