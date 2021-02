Zamalek de Jaime Pacheco perde e fica com liderança em risco

O Zamalek, treinado pelo português Jaime Pacheco, perdeu esta terça-feira na deslocação ao terreno do Ghazl El Mehalla, por 2-1, na 11.ª jornada da Liga egípcia de futebol, colocando assim a liderança da prova em risco.

O primeiro lugar ainda é do Zamalek, com 23 pontos, mas será perdido se o Al Ahly, que tem 21, ganhar na receção ao Smouha, no próximo dia 16.

No estádio El-Mahalla, o tunisino Ferjani Sassi adiantou o Zamalek, aos 69 minutos, com a formação da casa a responder aos 77, com o golo de Abdel Kader Yehia.

Sassi viria a ser expulso aos 86, depois de um segundo cartão amarelo, e foi já em vantagem númerica, no período de compensação, que a formação de El-Mahalla El-Kubra chegou à vitória - golo de Khaled El Akhmimi, aos 90+5.