Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Zamalek, de Jaime Pacheco, regressa às vitórias e mantém comando no Egito Ahmed Sayed (60') e Youssef Ibrahim Obama (76') fizeram os golos do triunfo do Zamalek





• Foto: Zamalek