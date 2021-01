Zamalek de Jaime Pacheco sobe à liderança do campeonato egípcio

O Zamalek venceu esta terça-feira o El Gouna por 1-0 e subiu ao primeiro lugar da Liga egípcia, com a formação treinada pelo português Jaime Pacheco a somar a sétima vitória consecutiva, cinco das quais para o campeonato.

Em encontro da oitava jornada, um golo solitário do médio criativo egípcio Youssef Obama, aos 10 minutos, resolveu o jogo da oitava jornada da Liga do Egito e deu os três pontos à formação de Gizé.

Com a vitória, o Zamalek ascendeu ao topo da classificação com 19 pontos, em sete jogos, enquanto o El Gouna é terceiro, com 15 pontos, mas já com oito jogos disputados.

O segundo lugar pertence ao Al Ahly, que tem 17 pontos, em sete encontros realizados, e no domingo perdeu dois pontos (0-0) no reduto do National Bank of Egypt.