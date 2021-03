Zamalek de Jaime Pacheco vence e consolida liderança na Liga egípcia

O Zamalek, treinado pelo português Jaime Pacheco, venceu esta quinta-feira na receção ao Ceramica Cleopatra por 2-0, na 15ª jornada da 1.ª Liga egípcia de futebol, e consolidou a sua liderança no campeonato.

Um golo logo aos seis minutos, pelo avançado marroquino Achraf Bencharki, e outro aos 19, pelo médio Emam Ashour, como corolário de uma entrada assertiva no jogo, garantiram um triunfo tranquilo à equipa de Jaime Pacheco.

O Zamalek consolidou a liderança na prova, com 33 pontos (14 jogos), seguido do Al Ahly, com 27 (11), do Pyramids, com 25 (15) e do Misr Lel Makkasa, com 24 (15), enquanto o Ceramica Cleópatra segue em nono lugar, com 21 (15).