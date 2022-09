Zamalek de Jesualdo Ferreira derrotado por Marega e Carrillo na inauguração de estádio do Mundial'2022

O Zamalek, do português Jesualdo Ferreira, foi esta sexta-feira derrotado pelo Al Hilal nos penáltis (4-1), num encontro particular que serviu para inaugurar o Estádio Lusail, que vai acolher a final do Mundial2022 de futebol, no Qatar.



O último dos oito recintos do Campeonato do Mundo, a realizar entre 20 de novembro e 18 de dezembro, foi inaugurado oficialmente com o embate entre egípcios e sauditas, que, após um empate a um golo no final do tempo regulamentar, acabaram por ser mais fortes na marca dos onze metros, conquistando a Taça Lusail.

Antes, o nigeriano Odion Ighalo inaugurou o marcador para o Al Hilal, aos 18 minutos, enquanto Zizo (33) restabeleceu a igualdade para Zamalek frente à equipa onde atuam jogadores que já passaram por Portugal como André Carrillo, Vietto ou Marega.

O Estádio Lusail, situado a 20 quilómetros da capital Doha, tem capacidade para 80.000 espetadores e é o maior recinto da competição, que irá acolher um total de 10 encontros, incluindo a final.

O jogo inaugural, referente ao Grupo A, que foi reagendado para 20 de novembro, um dia antes do inicialmente previsto, vai opor o anfitrião Qatar ao Equador, no Estádio Al Bayt. Na primeira fase do Qatar2022, Portugal está incluído no Grupo H, juntamente com Uruguai, Gana e Coreia do Sul, orientada pelo português Paulo Bento.

Os lusos começam por defrontar a seleção africana, em 24 de novembro, seguindo-se os sul-americanos, em 28, antes de fecharem a fase das 'poules' com os asiáticos, em 2 de dezembro.