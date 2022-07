Zamalek, de Jesualdo Ferreira, e Al Ahly, de Ricardo Soares, vencem no Egito

O Zamalek, treinado pelo português Jesualdo Ferreira, reforçou esta terça-feira a liderança do campeonato egípcio de futebol, ao vencer (1-0) o Arab Contractors, enquanto o Al Ahly, de Ricardo Soares, venceu também o seu compromisso.

Um golo do defesa egípcio Hossam Abdulmaguid, aos 37 minutos, foi o suficiente para a equipa de Jesualdo Ferreira conquistar os três pontos e ganhar mais dois ao perseguidor Pyramids, segundo classificado, que hoje empatou 2-2 em casa do El Gaish e está agora a quatro pontos do Zamalek.

Apesar de se encontrar no terceiro posto, a seis pontos do líder, o Al Ahly continua com as aspirações intactas na luta pelo título, uma vez que ainda tem dois encontros em atraso.

Hoje, na receção ao Future, os comandados de Ricardo Soares não deram grandes hipóteses ao adversário e venceram por 4-0, tendo chegado ao intervalo a ganhar já por 3-0, com dois golos de Afsha, aos 23 e 45+1, e um de Maaloul, aos 43, este de grande penalidade, enquanto Ahmed Abdelkader, aos 59, fez o único tento da segunda metade.