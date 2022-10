Zamalek de Jesualdo Ferreira ganha e lidera na Liga egípcia

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Zamalek, treinado pelo português Jesualdo Ferreira, voltou a vencer para a Liga egípcia de futebol, superando este domingo por 2-0 o Ceramica Cleópatra, em jogo da segunda jornada da competição.



O tunisino Jaziri, aos 10 minutos, e Ahmed Mohamed Abou El Fotouh, aos 87, fizeram os golos que permitem ao Zamalek somar segunda vitória no campeonato, o que lhe dá a liderança.

O Zamalek é o campeão egípcio de futebol, título conquistado na época passada, ao terminar o campeonato com 77 pontos, mais seis do que o segundo, o Pyramids.

Nesta edição, segue com seis pontos, mais três do que um quarteto de concorrentes, alguns com um jogo a menos.