Zamalek de Jesualdo Ferreira nos 'quartos' da Taça do Egito

No Cairo, o extremo Zizo, ex-jogador de Nacional da Madeira e Moreirense, fez o único tento da partida, aos 21 minutos, na marcação de uma grande penalidade.

A formação de Jesualdo Ferreira, que está perto do bicampeonato no Egito, juntou-se nos 'quartos' ao Al-Ahly, de Ricardo Soares, que no domingo eliminou o Misr Lel Makkasa, também por 1-0.