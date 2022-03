Zamalek, de Jesualdo Ferreira, perde e fica praticamente afastado da Champions africana

O Zamalek, do técnico português Jesualdo Ferreira, voltou esta sexta-feira a perder na Liga dos Campeões africanos de futebol, desta vez na receção ao Wydad, por 1-0, e ficou praticamente afastado da competição.

No Estádio Internacional do Cairo, o encontro da quarta jornada do Grupo D ficou decidido com um golo de Jabrane, aos 48 minutos, na marcação de uma grande penalidade, lance que deixou o emblema marroquino com 'pé e meio' na próxima fase da prova.

O Zamalek continua com apenas dois pontos (dois empates e duas derrotas) e pode ficar oficialmente eliminado no sábado, caso o Petro de Luanda vença na receção ao Sagrada Esperança, num duelo entre equipas angolanas.

Na próxima ronda, em 19 de março, o Zamalek desloca-se a Angola para defrontar o Petro de Luanda.

Este foi o segundo jogo do treinador luso no seu regresso ao emblema egípcio, depois de ter vencido o El-Gouna, por 2-1, para o campeonato.

Na sua primeira passagem pelo Zamalek, em 2014/15, Jesualdo Ferreira conquistou a liga e a taça do Egito.