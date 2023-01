Zamalek de Jesualdo Ferreira perde e pode cair de primeiro para terceiro na Liga egípcia

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Zamalek, treinado pelo português Jesualdo Ferreira, perdeu esta segunda-feira por 2-1 no estádio do Aswan, em jogo da 11.ª jornada da Liga egípcia de futebol, e pode cair do primeiro para o terceiro lugar da prova.



Em Aswan, o sétimo classificado do campeonato chegou ao intervalo a vencer por 2-0, graças a um autogolo de Mohamed Abdel Ghani, logo aos quatro minutos, e a um tento do angolano Dilson, aos 45+2, e o melhor que os visitantes conseguiram foi reduzir aos 56, por intermédio de Hossam Abdulmaguid.

O Zamalek, bicampeão egípcio, manteve-se no topo da classificação, com 24 pontos, em igualdade com o Al-Ahly, que ainda hoje recebe o Pyramids FC e pode ultrapassar a equipa orientada por Jesualdo Ferreira, tal como o Future FC, que tem 22 pontos e defronta o Smouha na terça-feira.