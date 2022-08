Zamalek de Jesualdo Ferreira sagra-se campeão egípcio no sofá

O Zamalek de Jesualdo Ferreira sagrou-se esta segunda-feira campeão nacional do Egito... no sofá. A derrota do Pyramids, a única equipa que discutia o título com a formação liderada pelo experiente treinador português, por 0-1 no terreno do Future FC acabou por fechar as contas pelo campeonato.Trata-se do 14.º título nacional na história do clube fundado em 1948, que ainda está longe da supremacia do Al-Ahly, atualmente orientado por um outro português, Ricardo Soares, que soma até ao momento 42 campeonatos no seu historial. Quanto a Jesualdo Ferreira, trata-se do quarto título do experiente treinador de 76 anos no Egito, somando agora duas Ligas e outras tantas Taças, um número que poderá aumentar ainda este ano, dependendo do resultado da Supertaça do Egito, agendada para o dia 28 de outubro, e que terá pela frente... o Al-Ahly de Ricardo Soares, atual terceiro colocado no campeonato.