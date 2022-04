Zamalek de Jesualdo Ferreira vence e reforça liderança no Egito

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Zamalek, treinado pelo português Jesualdo Ferreira, reforçou esta terça-feira a liderança do campeonato de futebol do Egito, ao vencer por 2-0 na visita ao Al-Ittihad, em jogo da 15.ª jornada da prova.



Zizo, que representou Nacional e Moreirense, inaugurou o marcador aos 13 minutos e ainda assistiu Mohamed Abdel Ghani para o segundo golo dos campeões egípcios, aos 82, num encontro no qual os anfitriões jogaram toda a segunda parte com 10 elementos, por expulsão de Saidou Simpore, aos 44.

O Zamalek, que alcançou a quinta vitória nos últimos seis encontros do campeonato, lidera a competição, com 35 pontos, mais quatro do que o segundo colocado, o Al Ahly (31), que tem menos três partidas disputadas.