Zamalek goleia e segue imparável rumo ao título egípcio

O Zamalek, treinado pelo português Jesualdo Ferreira, continua imparável rumo ao título no Egito, ao golear esta sexta-feira o El Gounah, fora de casa, por 4-1, na 29ª jornada do campeonato.

Um bis do internacional egípcio Zizo, aos 7' e aos 38', abriu caminho para um triunfo tranquilo do Zamalek, que acentuou a sua superioridade na segunda parte com mais dois golos, aos 57' e 81', por Seifeddine Jaziri e por Emam Ashour, respetivamente, com este último a ver o segundo amarelo e consequente vermelho na sequência dos festejos do quarto golo. O El Gounah marcaria o seu golo de honra, atenuando o peso da derrota, aos 83', pelo avançado etíope Shimelis Bekele.

O Zamalek lidera isolado o campeonato com 69 pontos (29 jogos), mais dez do que o Pyramids, com 59 (28), seguido do Al Ahly, treinado pelo português Ricardo Soares, com 56 (27), enquanto o El Gounah segue em 15º, com 27 (29).