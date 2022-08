Zamalek vence e fica perto do título no Egito

O líder Zamalek, treinado pelo português Jesualdo Ferreira, derrotou o Pharco (1-0), do compatriota Nuno Almeida, na 31.º jornada da Liga egípcia, e ficou mais perto de revalidar o título.

No Estádio de Alexandria, o único golo do encontro foi apontado logo à passagem do minuto 8, por intermédio do defesa Hossam Abdul-Majeed, servido pelo médio Zizo, antigo jogador de Nacional e Moreirense.

A três rondas do final do campeonato, o Zamalek lidera a prova, com 75 pontos, mais 10 do que o segundo colocado Pyramids (65), que ainda hoje vai entrar em campo frente ao Smouha, e mais 12 face ao terceiro, Al Ahly (63), de Ricardo Soares, que tem menos um jogo.

Já o Pharco está na oitava posição, com 40 pontos.