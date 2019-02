Zanetti recorda gritos de Adriano ao saber da morte do pai: «Ainda estremeço»

Javier Zanetti, antigo futebolista do Inter, revelou um dos momentos mais difíceis que viveu com um dos seus companheiros de equipa, Adriano, confessando que se sentiu impotente.Segundo o 'Tutto Mercato', o antigo futebolista argentino estava presente quando Adriano soube da morte do seu pai: "Quando ele recebeu o telefonema sobre a morte do pai, nós estávamos no quarto. Ele agarrou no telefone e começou a gritar de uma forma que ninguém pode imaginar, eu ainda estremeço", recordou Zanetti."Desde aquele dia, Massimo Moratti e eu começámos a o tratá-lo como um irmão mais novo. Ele continuou a jogar, a marcar golos e a dedicá-los ao pai, apontando para o céu, mas depois daquele telefonema, nada mais foi como antes", referiu Zanetti. E a carreira de Adriano, que ganhou a alcunha 'imperador', assim o confirma."Só eu sei aquilo que sofri. A morte do meu pai deixou um enorme vazio na minha vida. Sentia-me muito sozinho. Depois da sua morte tudo ficou pior, porque senti que estava totalmente isolado. Estava sozinho em Itália, triste, deprimido, e comecei a beber. Só estava feliz quando bebia e fazia isso todas as noites. Bebia tudo aquilo que colocava nas mãos: vinho, uísque, vodka, cerveja", confessou recentemente Adriano.Javier Zanetti recorda mesmo que ele e Massimo Moratti tentaram ajudar o internacional brasileiro, mas sem sucesso: "Não conseguimos tirá-lo da depressão. Essa foi a minha maior derrota, senti-me impotente."