Zé Luís marca no regresso à seleção de Cabo Verde dois anos depois

O avançado do FC Porto Zé Luís marcou um dos dois golos com que a seleção de Cabo Verde, orientada pelo português Rui Águas, venceu esta quinta-feira (2-1) o Togo, em jogo particular disputado em Marselha, França.No Estádio Parsemain em Fos Sur Mer, e com entrada gratuita, a formação togolesa foi a primeira a marcar, aos 20 minutos, resultado com que se atingiu o intervalo.Logo no início da segunda parte, Zé Luís, que tinha começado o jogo no banco de suplentes no seu regressão à seleção cabo-verdiana, dois anos depois, marcou o golo do empate, na marcação de um pontapé de grande penalidade.Este foi o terceiro golo de Zé Luís, de 28 anos, em 17 presenças pelos 'tubarões azuis'.O tento da vitória de Cabo Verde foi marcado por Vagner Gonçalves, médio que joga no Nancy, de França.