Zé Manuel 'bisa' e dá vitória ao Gaz Metan, de Jorge Costa, na Roménia

O avançado português Zé Manuel marcou esta terça-feira os dois golos com que o Gaz Metan, treinado por Jorge Costa, venceu o FC Voluntari, na abertura da 16.ª jornadada liga romena.

O futebolista de 30 anos, que começou no banco e entrou aos 24 minutos, fez os golos aos 70 e 73 minutos, em ambos assistido pelo compatriota Ricardo Valente.

O Voluntari, que teve Ricardinho e titular e Marcelo Lopes no banco, é 14.º e antepenúltimo, com 15 pontos.

O Gaz Metan subiu provisoriamente ao oitavo lugar, com 19 pontos, bem distante do líder, o FCSB de Bucareste, com 34.