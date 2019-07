Zé Pedro vai jogar nos EUA

Zé Pedro vai prosseguir a carreira para lá do Atlântico. O extremo, de 22 anos, deixou o Sp. Covilhã e vai representar o Swope Park Rangers, equipa norte-americana criada há poucos anos que milita na University League Soccer (ULS).

Com passagens por Sanjoanense e FC Porto na formação, Zé Pedro representou de novo o clube de São João da Madeira como sénior, assim como Gafanha e Felgueiras. Em janeiro último, o atacante chegou à Covilhã proveniente pelo Feirense. Pelos serranos fez seis jogos em meia temporada e vai agora mostrar o seu futebol pela primeira vez no estrangeiro, ao serviço da equipa do estado de Kansas.