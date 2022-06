Zé Valente ruma à Indonésia

Zé Valente ruma ao outro lado do Mundo para abraçar um desafio na Indonésia. O médio de 28 anos, que tinha rescindido com o Penafiel há algumas semanas, foi apresentado como reforço do PSS Sleman, clube da ilha de Java, na Indonésia.Esta é apenas a segunda aventura de Zé Valente (filho do treinador português Fernando Valente) no estrangeiro, depois de ter representado o Doxa, de Chipre, em 2019/20. Em 2021/22 foi utilizado em 34 jogos no Penafiel.