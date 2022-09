Zeca continua a fazer história ao serviço do Copenhaga

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por F.C. København (@fc_kobenhavn)

Eleito pela UEFA como melhor jogador em campo no Copenhaga-Sevilha (0-0), disputado esta quarta-feira, a contar para a 2.ª jornada do Grupo G da Liga dos Campeões, Zeca Rodrigues voltou a fazer história, tornando-se, aos 34 anos, no jogador mais velho da história do clube dinamarquês a receber essa distinção na principal prova de clubes do Mundo.Formando no Casa Pia e com passagem pelo V. Setúbal, antes de rumar ao Panathinaikos, clube que serviu durante seis anos, ganhando a cidadania grega, o que lhe permitiu ser internacional por aquele país (33 jogos e dois golos), Zeca cumpre, atualmente, a sua sexta temporada no Copenhaga e já atingiu outros registos históricos.O médio foi, por exemplo, o primeiro capitão estrangeiro do clube dinamarquês e, além disso, é o jogador que mais vezes usou a braçadeira. Em termos coletivos, ajudou o Copenhaga a conquistar dois campeonatos do país.