Zeca Rodrigues de regresso ao Panathinaikos

Anfører Carlos Zeca forlader klubben efter denne sæson, hvor hans kontrakt udløber. Alle i F.C. København ønsker Carlos alt det bedste i fremtiden. Læs mere på ??https://t.co/qzdlTnkDoi pic.twitter.com/RmPeYZWTWq — F.C. København (@FCKobenhavn) May 23, 2023

Zeca Rodrigues anunciou esta terça-feira a saída do Copenhaga, depois de seis temporadas no clube dinamarquês. Aos 34 anos, segundo confirmou, o médio português, internacional pela Grécia, regressará ao Panathinaikos, clube que representou entre 2011 e 2017.De acordo com a imprensa grega, Zeca vai assinar por dois anos com o segundo classificado do campeonato daquele país, tendo perspetivas de permanecer no clube com outras funções quando decidir terminar carreira.Mas isso só irá acontecer lá mais para a frente. No imediato, Zeca está apenas focado em somar o seu terceiro título de campeão dinamarquês, já que, a duas jornadas do fim, o Copenhaga lidera a tabela com um ponto de vantagem sobre o segundo classificado.Após o derradeiro jogo, marcado para 4 de junho, será alvo de uma homenagem por parte do Copenhaga, na despedida do clube após uma época afetada por uma lesão nos ligamentos cruzados, que o tem deixado fora de combate desde outubro."Chegou a hora de dizer adeus. Quero que saibam que fiquei muito feliz e muito honrado em jogar pelo clube e pelos adeptos. Toda a história feliz tem um fim, mas estarei aqui até ao final da temporada e farei de tudo para ajudar a equipa a alcançar seus objetivos, como sempre fiz", prometeu o médio, em declarações à comunicação do Copenhaga.Formado no Casa Pia, Zeca ainda passou pelo V. Setúbal antes de rumar à Grécia, em 2011, para representar o Panathinaikos, e depois ao Copenhaga, na Dinamarca, em 2017.Na Dinamarca, o médio marcou uma era, ao ponto de merecer os maior elogios por parte do diretor desportivo do Copenhaga. "Zeca é um dos grandes capitães da história do FC Copenhaga. Ele deu 110 por cento pelo clube e tem sido um líder forte dentro e fora do campo. Quando ele não foi capaz de jogar, ele esteve lá para seus companheiros nos bons e maus momentos. Sentiremos a sua falta", assegurou Peter Christiansen.