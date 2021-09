Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Zeca saiu do país há 10 anos: «As pessoas já nem se lembram que joguei em Portugal» Jogou seis anos no Panathinaikos, tornou-se internacional pela Grécia e é pilar do Copenhaga desde 2017