Zenit bate Lokomotiv Moscovo e conquista a Supertaça russa

O Zenit conquistou esta sexta-feira a Supertaça da Rússia ao bater o Lokomotiv Moscovo por 2-1.





Dzyuba, aos 14 minutos, inaugurou o marcador a favor do bicampeão russo e Ozdoev, ao minuto 69, ampliou a vantagem. Corluka, aos 72', reduziu a diferença para o Lokomotiv, que contou com Eder no onze inicial, sendo que João Mário ficou fora dos convocados.O Zenit arranca assim a temporada 2020/21 a ganhar, erguendo a 5.ª Supertaça do seu palmarés, sendo agora o clube com mais troféus conquistados.