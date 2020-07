Zenit conquista a Taça da Rússia frente à equipa de Yuran

O Zenit São Petersburgo conquistou este sábado a quarta Taça da Rússia da sua história, após bater na final o Khimki, do segundo escalão, por 1-0, com o golo do triunfo a aparecer já perto do final da partida.

Depois de conquistar o campeonato russo, o Zenit alcançou a final da Taça da Rússia, prova que não vencia desde 2016, e pela segunda vez na sua história juntou as duas competições na mesma temporada, algo que não acontecia desde 2010.

Em Ecaterimburgo, o avançado internacional russo Artem Dzyuba fez o único golo da partida, aos 83 minutos, na marcação de uma grande penalidade.

O Khimki, segundo classificado da segunda divisão, é treinado por Sergei Yuran, antigo jogador de Benfica e FC Porto, nos anos 90.