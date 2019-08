Zenit emite comunicado a negar racismo contra Malcom

A situação em torno da tarja exibida durante um encontro do Zenit São Petersburgo , tendo o reforço Malcom como alvo, continua a dar que falar um pouco por todo o Mundo, tendo levado mesmo o clube russo a emitir esta segunda-feira um comunicado oficial no qual se defende das alegações de que a mesma seria de índole racista. Na longa nota, o emblema de São Petersburgo lembra que durante a sua história teve vários jogadores negros e que o conteúdo da tarja foi mal interpretado pela imprensa em geral."O Zenit tomou conhecimento de uma tarja exibida por um pequeno grupo de adeptos, na qual estava inscrito 'Obrigado à direção por se manter leal às nossas tradições', cujo conteúdo foi mal interpretado por vários órgãos de comunicação e que levou a conclusões incorretas que não têm qualquer suporte na realidade. O Zenit tem uma longa tradição de convidar os melhores jogadores de todo o Mundo para o clube, independentemente do seu passado, etnia ou nacionalidade. Para além disso, apoia há muito tempo campanhas anti-racismo, que lutam pela inclusão e igualdade, algo que irá continuar a fazer no futuro", esclarece o clube de São Petersburgo.De resto, na sequência desse mesmo comunicado, e após questão feita por um jornalista brasileiro quanto ao futuro imediato de Malcom, nomeadamente sobre a possibilidade de o jogador ser vendido , o Zenit foi claro. "Podemos negar de forma veemente aquilo que foi dito e tudo o que queremos é que o Malcom fique cá durante muito tempo!", escreveu o emblema russo em resposta.