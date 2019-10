Zenit goleia na Taça da Rússia

O Zenit recebeu e venceu esta quarta-feira o Tom Tomsk por 4-0, em jogo relativo aos oitavos de final da Taça da Rússia, com o adversário do Benfica na Liga dos Campeões a seguir em frente na competição.O defesa russo Igor Smolnikov, 31 anos, adiantou o Zenit aos 13 minutos e o 1-0 manteve-se até ao intervalo, com os restantes três golos da partida a serem apontados pelo atacante Alex Sutormin (56'), pelo médio ofensivo Aleksandr Erokhin (67') e pelo médio criativo Oleg Shatov (81').Depois da vitória caseira frente ao Benfica a 2 de outubro (3-1), no segundo jogo do grupo G da Champions, o Zenit vai deslocar-se à Luz a 10 de dezembro, no último jogo do agrupamento.Os alemães do Leipzig lideram o grupo com seis pontos, o Zenit e o Lyon surgem nos segundo e terceiro lugares, ambos com quatro pontos, e o Benfica está na quarta posição com três pontos, graças à vitória averbada na última jornada em casa contra os franceses.