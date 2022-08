Zenit joga com camisolas da Nike... com símbolos tapados

Sempre atento aos temas relacionados com camisolas, chuteiras e outros acessórios do mundo do futebol, o portal 'Footy Headlines' detetou recentemente um facto curioso no Zenit. É que, no jogo deste fim de semana, diante do Torpedo Moscovo, o sexto da temporada, o emblema de São Petersburgo atuou com uma camisola da Nike com o símbolo da marca norte-americana tapado pelo de um outro patrocinador. A razão, explica o portal especializado, passa pela posição tomada pela Nike, de não estar associada ao clube russo.Essa posição, refira-se, leva o Zenit a ainda utilizar as camisolas da época passada, isto porque a Nike se recusou a prolongar o vínculo para a nova temporada e fornecer novos equipamentos.