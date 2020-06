Zenit mais perto do bicampeonato depois de golear o CSKA Moscovo

O Zenit São Petersburgo deu mais um passo importante na luta pelo campeonato. A equipa de Sergey Semak foi a Moscovo golear o CSKA por 4-0.





A questão ficou logo resolvida na 1ª parte. Ivanovic inaugurou o marcador aos dois minutos e Malcolm bisou (8' e 45'). Já nos últimos segundos (90+4’), Driussi fechou o resultado, na marcação de um penálti, isto numa altura em que o CSKA jogava em inferioridade numérica depois da expulsão de Karpov (89').O Zenit está no 1º lugar, com mais 12 pontos do que o Lokomotiv e do que o Krasnodar.