Rússia: Zenit São Petersburgo bate Dínamo Moscovo em jogo marcado por protesto dos adeptos

O Zenit São Petersburgo venceu esta sexta-feira por 3-0 o Dínamo Moscovo, num jogo da 19.ª jornada da Liga russa de futebol marcado pelo abandono de adeptos russos na primeira parte, em protesto com a agressividade da polícia.

Durante o jogo entre o próximo adversário do Benfica na Liga dos Campeões e a equipa do português Miguel Cardoso (que ficou no banco), os adeptos do Dínamo Moscovo abandonaram as bancadas à meia hora de jogo.

Por volta dos 40 minutos, seguiram-se os adeptos mais fiéis do Zenit, que se juntaram assim à petição da claque do Spartak Moscovo, conhecida como 'Fratria'.

No último domingo, no jogo que opôs o Spartak ao Zenit, foram detidas centenas de adeptos da equipa de Moscovo, três dos quais continuam sob custódia policial.

Em comunicado, a 'Fratria' denunciou "a infundada agressividade policial" com que se depararam em várias cidades os adeptos do Spartak, mas também do Zenit, Lokomotiv ou CSKA Moscovo.

Em relação ao jogo que decorreu em São Petersburgo, os campeões russos resolveram o desafio na primeira parte, com golos do iraniano Sardar Azmoun, aos seis minutos, do experiente central sérvio Branislav Ivanovic, aos 35, e do possante avançado Artem Dzyuba, aos 45+1.

O Zenit mantém-se firme na liderança isolada da Liga russa, com 45 pontos, agora com mais 11 do que o Lokomotiv Moscovo, que hoje foi goleado por 4-0 no reduto do Arsenal de Tula, e do que o Krasnodar, que no sábado recebe o CSKA Moscovo.

O Benfica, quarto e último classificado do Grupo G da Liga dos campeões, com quatro pontos, recebe o Zenit, segundo com os mesmos sete do Lyon, na terça-feira, a partir das 20:00. Os alemães do Leipzig lideram o agrupamento com 10 pontos.