Zenit vence Arsenal Tula e lidera Liga russa

O Zenit, adversário do Benfica no grupo G da Liga dos Campeões, venceu esta sexta-feira por 3-1 o Arsenal Tula, em jogo da nona jornada da Liga russa, e isolou-se, provisoriamente, na liderança da prova.Em São Petersburgo, o Zenit adiantou-se no marcador por intermédio do inevitável Artem Dzyuba, logo aos cinco minutos, e esteve perto de aumentar a contagem pouco depois, mas o iraniano Sardar Azmoun falhou uma grande penalidade.No segundo tempo, Kantemir Berkhamov empatou o encontro, na cobrança de um livre direto, aos 57 minutos, só que o argentino Sebastian Driussi, aos 66, de penálti, e Oleg Shatov, aos 88, garantiram o triunfo do campeão russo.O Zenit isolou-se no primeiro lugar, com 20 pontos, mais três do que Krasnodar e Rostov, que jogam no domingo e na segunda-feira, respetivamente.O conjunto de São Petersburgo é um dos oponentes do Benfica no Grupo G da Liga dos Campeões, estreando-se na principal competição europeia de clubes na terça-feira, com a visita ao terreno do Lyon. No mesmo dia, o Benfica recebe o Leipzig.