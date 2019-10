Zenit vence em Samara e lidera campeonato russo

O campeão Zenit, adversário do Benfica no Grupo G da Liga dos Campeões em futebol, isolou-se este domingo, provisoriamente, na liderança do campeonato russo, ao vencer por 2-0 no reduto do Krylya Sovetov.Em Samara, Yuri Zhirkov, aos 28 minutos, e Artem Dzyuba, já nos descontos, aos 90+4, selaram o quarto triunfo consecutivo do conjunto de São Petersburgo na prova.Na classificação, o Zenit soma 32 pontos, contra 29 do Lokomotiv Moscovo, anfitrião ainda hoje do vizinho Spartak Moscovo, e outros tantos do Rostov, vencedor por 2-0 na receção ao Sochi, em encontro realizado no sábado.O Zenit, que já venceu em casa o Benfica por 3-1, visita o Estádio da Luz em 10 de dezembro, para a sexta e última jornada do Grupo G da 'Champions'.