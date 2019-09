Zenit vence na Taça da Rússia

O Zenit, adversário do Benfica na fase de grupos da Liga dos Campeões, qualificou-se esta quarta-feira para os oitavos de final da Taça da Rússia, ao vencer na visita ao terreno do Yenisey, por 2-1.Frente a um adversário que é 20.º e último na segunda divisão russa, o Zenit ainda teve algumas dificuldades, depois de ter estado a perder, face ao golo de Konstantin Savichev, aos 14 minutos.A equipa de São Petersburgo acabou por garantir a vitória e o apuramento na segunda parte, com a reviravolta no marcador, conseguida com golos de Alex Sutormin, aos 58 minutos, de grande penalidade, e Robert Mak, aos 63.O Zenit, isento nas primeiras rondas da Taça da Rússia e que só se estreou hoje nos 16 avos de final da competição, recebe o Benfica na segunda jornada do grupo G da Liga dos Campeões, em 02 de outubro.