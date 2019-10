Zenit vence Ural e é líder provisório na Rússia

O Zenit São Petersburgo, adversário do Benfica na Liga dos Campeões, isolou-se este domingo na liderança provisória do campeonato russo, ao impor-se por 3-1 no estádio do Ural, em jogo da 12.ª jornada da prova.





O campeão russo chegou ao intervalo a vencer por 2-0, com golos do defesa sérvio Ivanovic, aos três minutos, e do médio Ozdoev, aos 27, mas os anfitriões reduziram aos 58, graças a um autogolo de Shatov, antes de o avançado iraniano Azmoun fixar o resultado final, aos 63.A equipa de São Petersburgo, que na quarta-feira venceu também por 3-1 na receção ao Benfica, na segunda jornada do Grupo G da Liga dos Campeões, poderá ser ultrapassada no comando pelo CSKA Moscovo e igualada por várias outras equipas que ainda jogam este domingo.