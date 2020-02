Zero minutos, zero golos e um vermelho: o ex-Sporting que contina a ser um 'bad boy'

A fama já vem de longe mas Valeri Bojinov confirmou a sua faceta 'bad boy', desta feita pelo Pescara, clube pelo qual assinou há menos de duas semanas, depois de terminado o vínculo com o Botev Vratsa, da Bulgária. O avançado, que passou pelo Sporting em 2011/12, estreava-se nos convocados da formação italiana da Serie B e conseguiu ver um cartão vermelho... sentado no banco de suplentes.





O búlgaro, de 34 anos, foi expulso aos 26 minutos depois de ter proferido palavras injuriosas ao árbitro da partida, Ivan Robilotta, e a sua estreia pelo clube ficou adiada em duas semanas, período do castigo que terá de cumprir. O Pescara viria a ser derrotado por 4-1 com o Crotone. Feitas as contas, zero minutos, zero golos e um vermelho...Bojinov, que já passou por 11 clubes diferentes, não traz grandes recordações aos adeptos leoninos, apesar dos 16 jogos realizados – e três golos. Na memória ficou o lance de um penálti frente ao Moreirense, em jogo a contar para a Taça da Liga. O avançado empurrou o chileno Matías Fernández para ser ele a bater o castigo máximo mas permitiu a defesa a Ricardo Ribeiro, guarda-redes dos cónegos. O Sporting viria a empatar a partida... e foi o fim de Bojinov em Alvalade.