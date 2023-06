Zidane deixa 'aviso': «Quero voltar a treinar em breve»

Dois anos após a saída do Real Madrid, Zinédine Zidane garante estar pronto para voltar ao ativo e pretende fazê-lo a curto prazo."Quero voltar a treinar em breve. Sinto falta da adrenalina, claro, também me faz falta. Não a senti nos últimos dois anos. Não podes ficar afastado do futebol se o amas, como eu. É um sentimento que nunca muda, mas, por vezes, há momentos em que tens de descansar e relaxar e senti que precisava disso", afirmou o treinador francês, de 51 anos, ao programa Téléfoot, da TF1.O banco do Real Madrid só deve voltar a ficar disponível em 2024, isto se Carlo Ancelotti sair para treinar a seleção brasileira, mas Zidane não descarta treinar no seu país. "Não posso afastar nenhum cenário, mas agora sei o que quero e também o que não quero", disse.De referir que a imprensa italiana tem apontado Zizou ao comando técnico da Juventus, clube que o antigo médio representou entre 1996 e 2002. Tal só será possível se Massimiliano Allegri deixar o cargo, sendo que o técnico italiano tem contrato até 2025.