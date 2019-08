Zidane elogia trabalho de Paulo Fonseca na Roma

Zinedine Zidane está impressionado com a qualidade do trabalho que Paulo Fonseca está a desenvolver na Roma. O Real Madrid defronta a equipa do treinador português amanhã, num encontro particular que terá lugar no Olímpico de Roma, e o treinador dos merengues teceu rasgados elogios ao adversário, em declarações à Sky Italia."A equipa está mais forte e vão fazer uma grande época", vaticinou o francês. "A Roma tem um belo plantel, fortaleceu-se este verão e são muito competitivos. As equipas italianas por regra são bem organizadas defensivamente e a Roma é um desses casos. Por isso acho que vão fazer uma temporada muito boa."O treinador, que jogou em Itália, considerou que "é sempre voltar" ao país. "Quando jogava em Turim [na Juventus] as pessoas sempre foram simpáticas comigo", recordou.Mas se no caso de Paulo Fonseca a época parece que pode correr sobre rodas, o mesmo já não se pode dizer do Real Madrid, que tem obtido uns resultados dececionantes na pré-época. "Tem sido uma pré-temporada complicada, as pessoas querem ver o Real Madrid a ganhar. Vamos fazer o nosso melhor, mas o futebol é assim. Vamos colocar estes resultados para trás das costas, mas é preciso calma."