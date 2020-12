Com 20 anos, o húngaro Dominik Szoboszlai é a mais recente joia do futebol europeu e Zidane quer convencê-lo a mudar-se para Madrid já neste mês de janeiro. Segundo escreve o 'Bild', o próprio treinador do Real Madrid telefonou ao jovem avançado do RB Salzburgo para o tentar convencer a assinar pela formação merengue.





Zidane não tem tido uma tarefa fácil à frente dos comandos do Real Madrid, nesta sua segunda passagem pelo clube como líder merengue, e vê em Dominik Szoboszlai o jogador ideal para reforçar o plantel e ajudar o Real Madrid a conseguir alcançar os seus objetivos desportivos.Dominik Szoboszlai - que foi associado a Benfica e FC Porto - deverá deixar o RB Salzburgo neste mercado de inverno, no entanto, o futebolista húngaro estará a caminho do RB Leipzig para disputar a Bundesliga.Zidane acredita que o seu telefonema poderá no entanto mudar o rumo da decisão de Dominik, que ter-se-á sentido bastante lisonjeado com o gesto do treinador do Real Madrid.AC Milan, Liverpool e Arsenal são outros dos clubes que já mostraram interesse em contratar o jovem futebolista húngaro, que esta temporada leva 8 golos marcados em 17 jogos.