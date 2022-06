Özil deseja ficar ao serviço de Jorge Jesus

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Özil voltou a sublinhar que quer permanecer no Fenerbahçe. O médio de 33 anos está afastado da equipa desde a época passada devido a motivos disciplinares e nem a entrada de Jorge Jesus na equipa mudou o cenário, uma vez que o técnico não conta com o campeão do Mundo em 2014.

"Aguardo pacientemente a minha hora para contribuir", escreveu nas redes sociais. "Eu não vim para o Fenerbahçe e para a minha terra natal, a Turquia, para passar férias. Sempre que suo a nossa camisola gloriosa, não tenho outro propósito senão o de contribuir", escreveu Özil, médio alemão de ascendência turca.

O Fenerbahçe já prepara a 2º pré-eliminatória da Liga dos Campeões frente ao Dínamo Kiev, agendada para 6 e 13 de julho. Os turcos defrontam hoje o Shkupi (Macedónia) e o Tirana (Albânia) no sábado, nos primeiros testes de pré-época para Jorge Jesus.