Özil irado com Vítor Pereira

Özil, médio ofensivo do Fenerbahçe, estará desagradado com Vítor Pereira, por este lhe ter retirado a titularidade nos últimos jogos. A gota de água que fez transbordar o copo parece ter sido, segundo a imprensa turca, o facto de o treinador não o ter utilizado domingo na receção ao Kasimpasa, jogo de que o líder Fenerbahçe saiu vencedor (2-1). Özil passou grande parte da etapa complementar a fazer exercícios de aquecimento acabando por não jogar. Assim que o árbitro deu por concluída a partida, o alemão retirou-se com cara de poucos amigos enquanto proferia palavras imperceptíveis. Nos dois jogos anteriores, Özil também não esteve particularmente ativo. Entrou aos 86 minutos frente ao Hatayspor e nem no banco se sentou diante do Olympiacos.