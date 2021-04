Mesut Özil quer comprar clube mexicano com duas sócias totalmente inesperadas

Uma parceria que poucos imaginavam. Mesut Özil, antigo jogador do Arsenal, juntou-se à modelo Kate Upton e à estrela de Hollywood Eva Longoria com o objetivo de investir no Club Necaxa, emblema que atualmente ocupa o último lugar do principal escalão mexicano de futebol.

De acordo com o 'The Sun', o atual jogador dos turcos do Fenerbahçe juntou-se a uma licitação de consórcio para comprar 50 por cento do emblema mexicano, que já foi por duas vezes coroado campeão (1994/95 e 1995/96).

Em comunicado emitido nas redes sociais, o clube 'sossegou' os seus adeptos admitindo que não estaria à venda, mas sim perto de fechar "um investimento histórico".

Comunicado Club Necaxa Comunicado Club Necaxa

"Queremos esclarecer que não estamos à venda. Não vamos mudar de nome, de sede, nem de cores. Mas depois de um ano de muito trabalho e reuniões, estamos muito perto de fechar um investimento histórico para o clube e para o futebol mexicano. Este será um ponto de viragem para nós", pode ler-se.