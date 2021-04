Zivkovic bisa e impõe segunda derrota interna da época ao Olympiacos

bis do sérvio Andrija Zivkovic, ex-jogador do Benfica, garantiu este domingo ao PAOK a vitória por 2-0 na receção ao Olympiacos, treinado pelo português Pedro Martins, em jogo da 30.ª jornada da Liga grega.

Os dois golos de Zivkovic, que decidiram o desfecho da partida, foram marcados no decorrer da segunda parte, aos 49 e 63 minutos, e permitiram ao PAOK subir ao terceiro lugar, com 54 pontos, relegando o AEK Atenas, que soma os mesmos pontos, para o quarto lugar.

Pela equipa de Pedro Martins, que revalidou o título de campeão na jornada anterior e lidera com 76 pontos, alinharam dois internacionais portugueses no onze, o guarda-redes José Sá e o extremo Bruma, enquanto o compatriota Tiago Silva não chegou a sair do banco.

Pela formação de Salónica alinhou o internacional português Vieirinha, envergando a braçadeira de capitão, tendo sido substituído aos 83 minutos pelo central cabo-verdiano Fernando Varela.