Zivkovic já está em Salónica para assinar pelo PAOK, adversário do Benfica na Champions

Andrija Zivkovic já não deverá escapar ao PAOK. O internacional sérvio chegou este domingo à tarde a Salónica, acompanhado pelo pai e carregado de bagagem. Deverá vincular-se à formação grega orientada por Abel Ferreira para as próximas três temporadas.





Recorde-se que o extremo passou as últimas quatro épocas no Benfica e rescindiu por mútuo acordo quando ainda tinha mais um ano de vínculo por cumprir. Saiu da Luz com mais 1,8 milhões de euros líquidos em carteira.Desta feita, espera-se que o jogador de 24 anos possa ser apresentado nas próximas horas e consequentemente inscrito na UEFA, de forma a poder alinhar diante da ex-equipa na eliminatória da Champions.Águias e gregos medem forças no Estádio Toumba, na Grécia, no próximo dia 15 de setembro às 19 horas, a contar para a 3ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões.