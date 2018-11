Ziyech lesiona-se num joelho e falha jogo do Ajax da Champions em Atenas

O médio marroquino Hakim Ziyech, do Ajax, contraiu uma lesão no joelho direito e irá falhar jogo com AEK Atenas, para a Liga dos Campeões, do grupo do Benfica, informou esta segunda-feira o clube, em comunicado."Hakim Ziyech contraiu uma lesão na parte interna do joelho direito. O internacional lesionou-se no jogo de Marrocos com os Camarões, em que marcou dois golos. Não se espera que Ziyech jogue cerca de duas semanas", revelou a formação holandesa.Os holandeses do Ajax deslocam-se a 27 de novembro, uma terça-feira, ao reduto do AEK Atenas, em encontro da quinta jornada do Grupo E, a partir das 17:55 (em Lisboa).Os alemães do Bayern Munique, do médio português Renato Sanches, lidera o Grupo E da Liga dos Campeões, com 10 pontos, seguido dos holandeses do Ajax, com oito, do Benfica, com quarto, e dos gregos do AEK de Atenas, dos 'lusos' Hélder Lopes e André Simões, só com derrotas.