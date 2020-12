Zorya vence na Ucrânia antes de viajar até Braga

O Zorya, adversário do Sp. Braga no fecho do Grupo G da Liga Europa, recebeu e venceu este domingo o Dnipro-1, por 3-1, em encontro da 12.ª jornada da Liga ucraniana.

Depois de uma primeira parte sem golos, Gromov, aos 52 e 75 minutos, e Ivanisenia, aos 84', fizeram os golos da equipa da casa, enquanto Nazarenko reduziu para o Dnipro-1 em cima do apito final, aos 90.

Com este resultado, o Zorya manteve o quarto lugar do campeonato, com 17 pontos, agora a dois do terceiro classificado, o Vorskla.

Na quinta-feira, a formação ucraniana joga no Minho com o Sp. Braga, na sexta e última jornada do Grupo G. Empatado com o Leicester City no topo, com 10 pontos, a equipa de Carlos Carvalhal já tem o apuramento confirmado, mas necessita de fazer um resultado melhor do que os ingleses para poder conquistar o agrupamento.